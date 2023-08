Carmen Geiss: Tochter Davina bei Geburt fast gestorben - "Arzt kämpfte"

Geiss: Kaiserschnitt mit Komplikationen

Wenige Tage vor der Geburt habe ihr Arzt Geiss damals noch versichert: "Da passiert nichts bis Montag, dann machen wir da den Kaiserschnitt." So sei Carmen dann noch eine Reise nach St. Tropez angetreten. Unter der Dusche sollte zu ihrer Überraschung dann die Fruchtblase platzen. "Das war ja mein erstes Kind, ich wusste ja gar nicht, was uns da erwartet", so Geiss. Der folgende Kaiserschnitt sei nicht reibungslos verlaufen. "Der Arzt war minutenlang am Kämpfen. Man hörte nichts. Er musste nochmal schneiden, sonst wäre das Kind fast gestorben."