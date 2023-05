Carla Brunis knallharte Fitnessroutine

Bei der Met-Gala inn New York vor wenigen Tagen sorgte das ehemalige Model Carla Bruni mit ihrem jugendlichen Aussehen für Gesprächsstoff. Tatsächlich ist die 55-Jährige sehr auf ihre körperliche Fitness bedacht. Wie sie sich in Form hält, hat Bruni im vergangenen Jahr in einem Interview verraten.

Carla Bruni trainiert zwei Stunden täglich

Über Bruni heißt es schon lange, sie würde sich mit einer knallharten Fitnessroutine in Form halten. Die ehemalige First Lady von Frankreich selbst verriet dem französischen Magazin Madame Figaro, dass sie täglich zwei Stunden trainiere.