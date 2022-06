Carla Bruni und Helena Christensen: Jetzt starten ihre Söhne als Models durch

Bis jetzt aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat sich Aurélien Enthoven (21), der Sohn von Carla Bruni und dem französischen Philosophen Raphaël Enthoven (46).

Pikant: Zuerst war Bruni ja eigentlich mit Jean-Paul Enthoven (73) liiert, dem Vater von Raphaël, der ihm dann die Freundin ausgespannt hat. Er schrieb darüber auch in seiner Biografie, was sein Vater nicht wirklich gut fand. Sein Herz sei gebrochen, erzählte er in einem Interview.