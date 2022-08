Camillas Exmann spielte auf Charles' und Dianas Hochzeit eine bedeutsame Rolle

Trotz der Beziehung zu Charles heiratete Camilla 1973 zunächst den Offizier Andrew Parker Bowles. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Tom und Laura - die Stiefgeschwister von Prinz William und Harry.

Camillas Exmann hatte tragende Rolle

Das Verhältnis zwischen Camilla und Charles sollte auch mit ihrer ersten Hochzeit nicht enden. Im Gegenteil: Die beiden trafen sich auch, nachdem Charles die damals erst 20 Jahre alte Lady Diana geheiratet hatte.

Laut Good Housekeeping beaufsichtigte ausgerechnet Andrew Parker Bowles, damals Brigadegeneral, die Eskorte von Charles' und Dianas Kutsche an ihrem Hochzeitstag im Jahr 1981. Deshalb sei auch Camilla zur Hochzeit geladen worden. Außerdem blieben Charles und Camilla auch nach ihrer Romanze in den 70er-Jahren enge Freunde.

Charles' und Camillas Affäre blieb schließlich ein offenes Geheimnis, bis Diana in einem berüchtigten Fernsehinterview 1995 in die Kamera sagte: "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng."