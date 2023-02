Camillas Entscheidung bezüglich Krönung wäre Stich ins Herz von Diana

Während Großbritannien und Royal-Fans aus aller Welt der Krönung von König Charles III und Queen Consort Camilla am 6. Mai entgegenfiebern, werden nach und nach immer mehr Details über die geplante Zeremonie bekannt. Jüngste Berichte um das Krönungskleid, welches Camilla bei den Feierlichkeiten tragen wird, sorgen aktuell für Aufmerksamkeit. Denn angeblich soll Charles' Frau ausgerechnet den Lieblingsdesigner der verstorbenen Prinzessin Diana darum gebeten haben, dieses zu entwerfen.

Camilla und Bruce Oldfield verbindet Freundschaft

Der britische Modedesigner Bruce Oldfield, der in der Vergangenheit einige der bekanntesten Kleider der verstorbenen Prinzessin von Wales entworfen hat, soll laut Sun eine "offensichtliche Wahl" für die Queen Consort gewesen sein. Nicht etwa, um sich einen Hieb gegen ihre frühere Rivalin Diana zu erlauben - sondern, weil Camilla selbst ebenfalls eine enge Verbindung zu dem Designer pflegt.

"Camilla hat eine sehr enge Freundschaft mit Bruce, die sich über viele Jahre erstreckt, also ist es in vielerlei Hinsicht eine natürliche Wahl", verteidigt eine Quelle aus Camillas Umfeld die vermeintliche Wahl. Zudem sei es nicht das erste Mal, dass Oldfield auch für Camilla Outfits entwirft. "Camilla vertraut Bruce, weil er in letzter Zeit Kleider für so viele wichtige Anlässe für sie geliefert hat", heißt es.