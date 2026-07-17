Heute wird Königin Camilla 79 Jahre alt. Zu ihrem Ehrentag veröffentlichte der Palast ein neues Porträt der Queen. Diese trägt darauf ein strahlend blaues Kleid, das sie mit einer bedeutungsvollen Brosche in Schmetterlingsform ergänzt. Das Schmuckstück, das aus Diamanten und Saphiren gefertigt ist, hat eine besondere Verbindung zur britischen Monarchie, wie The Telegraph schreibt: Es wurde Queen Elizabeth II. im Februar 1977 während der Birmingham Spring Fair überreicht. Dass Camilla nun eben diese Brosche trägt, verdeutlicht die Kontinuität innerhalb des königlichen Hauses und soll wohl ebenso Camilla als würdige Nachfolgerin von Elizabeth inszenieren.

Die Aufnahme, die bereits im vergangenen Monat im State Drawing Room des Hillsborough Castle in Nordirland entstanden ist, stammt vom Fotografen Chris Jackson, einem langjährigen Begleiter der royalen Familie. Gerüchten zufolge soll Camilla ihren Geburtstag auf dem Highgrove-Anwesen ganz gemütlich und im privaten Kreis verbringen. Camilla verschenkt Bücher Camilla will zu ihrem Geburtstag aber auch etwas zurückgeben, allen voran Kindern, wie im entsprechenden Instagram-Posting zu lesen ist. Alle Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen in Großbritannien sollen zu Weihnachten ein Buch erhalten. Das ausgewählte Geschenk ist eine exklusive Sonderausgabe des Kinderbuchs „Impossible Creatures“ von der preisgekrönten Autorin Katherine Rundell. Die Verteilung der Bücher erfolgt in Zusammenarbeit mit dem National Literacy Trust, einer Organisation, deren Schirmherrin Camilla ist. „Unter der Leitung des National Literacy Trust (...) feiert das Programm das Nationale Jahr des Lesens 2026“, wird im Instagram-Posting erklärt.