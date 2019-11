BTS-Star Jungkook hatte Verkehrsunfall in Seoul

BTS hatte erst vergangene Woche in Seoul das Abschlusskonzert ihrer Welttournee gegeben. Die Boygroup spielte auch in Los Angeles, Paris und London in ausverkauften Konzerthallen. Die sieben jungen Musiker, die gerne Make-up und Ohrringe tragen, eroberten als erste K-Pop-Band auch in den USA, Großbritannien und Deutschland die Charts. In Österreich schafften es BTS ebenfalls in die Top-Ten.