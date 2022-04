9 erfolgreiche Hollywoodstars, die ihre Karriere vorzeitig beendet haben

Für viele seiner Fans kam die Nachricht unerwartet: Hollywood-Star Bruce Willis wird nach Angaben seiner Familie aus gesundheitlichen Gründen nicht länger als Schauspieler tätig sein. Wie Willis' Töchter Rumer, Scout sowie seine Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore in den sozialen Medien erklärten, wurde bei dem Action-Star "vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt".

"Als Ergebnis und nach reiflicher Überlegung, beendet Bruce seine Karriere, die ihm soviel bedeutet hat." Es sei eine "sehr herausfordernde Zeit" für die Familie, aber man gehe diese Zeit als "starke Familien-Einheit" an, hieß es weiter.

Aphasien sind Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können. Die Ankündigung kam für die Öffentlichkeit überraschend. Bis vor kurzem hatte Willis noch an zahlreichen Filmprojekten mitgearbeitet, von denen einige noch in diesem Jahr erscheinen sollen - auch wenn in der Hollywoodbranche schon länger Gerüchte um Erinnerungslücken des Hollywoodstars kursierten.