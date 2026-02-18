Bald ganz allein? Bitteres Aus für Brooklyn Beckhams Freundschaft mit Starkoch-Kindern
Brooklyn Beckham hat sich nicht nur von seiner eigenen Familie distanziert. Wie schon vor einiger Zeit berichtet wurde, soll der Sohn von David und Victoria Beckham auch den Großteil seiner früheren Freunde verloren haben.
Wie Brooklyn Beckham seine Clique verloren hat
Seinen Lebensmittelpunkt hat Brooklyn Beckham inzwischen endgültig von England in die USA verlagert. Früher hatte er in London aber bekanntermaßen eine Reihe von prominenten Freunden, darunter Madonnas Sohn Rocco Ritchie, Selena Gomez, Noel Gallaghers Tochter Anais und Gordon Ramsays Kinder Jack und Holly Ramsay. Die Geschwister des Starkochs waren zusammen mit Rocco auch bei Brooklyns Hochzeit im Jahr 2022 zu Gast.
Doch laut Sun soll der Kontakt inzwischen eingeschlafen sein. Bereits vergangenen August hieß es, dass aus Brooklyns einstigem Bekanntenkreis in letzter Zeit niemand mehr seine Unterstützung gezeigt habe. "Es scheint ein regelrechter Stillstand zu sein – Brooklyn hat keinen Kontakt mehr zu Freunden aus seinem früheren Leben in Großbritannien", wurde ein Insider zitiert, der hinzufügte: "Rocco, Selena, die Ramsay-Kinder – keiner von ihnen hat die Hochzeitsfotos geliked, nachdem Nicola sie gepostet hatte, geschweige denn kommentiert, um ihnen zu gratulieren."
Es heißt, dass sich Brooklyn Beckham seit seiner Hochzeit von seiner früheren Clique distanziert habe. Zwischen ihm und seinen "alten Freunden ist es sehr kalt geworden – es ist, als hätte die Hochzeit mit Nicola für ihn ein völlig neues Leben mit neuen Menschen um sich herum bedeutet".
Brooklyn Beckham entfolgt Ramsay-Geschwistern
Was bisher nur Gerüchte waren, scheint sich nun zu bestätigen. Brooklyn hat nun ganz offiziell seinen langjährigen Freunden Holly und Jack Ramsay, mit denen er seit seiner Kindheit befreundet war, den Rücken gekehrt - indem er ihnen auf Social Media entfolgte.
Auch Gordon Ramsey folgt der Promi-Spross nicht mehr. Der britische Kulinarik-Experte gilt als langjähriger Freund von David und Victoria Beckham. Zudem ist Ramsay Patenonkel von Brooklyns Schwester Harper.
Nun ist der 26-Jährige auch der ältesten Tochter des TV-Kochs entfolgt - nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit mit dem olympischen Schwimmer Adam Peaty, an der er nicht teilgenommen hatte.
Hollys Zwillingsbruder Jack wurde ebenfalls von Brooklyns Freundes-Liste auf Instagram gestrichen. Auch wenn der älteste Sohn der Beckhams immer noch Gordon Ramsays Ehefrau Tana, ihrer Tochter Tilly und dem jüngsten Sohn des Paares, Oscar, folgt.
Gordon Ramsay hält zu David und Victoria Beckham
Der drastische Schritt erfolgte nur wenige Tage, nachdem sich Gordon Ramsay in den Familienstreit der Beckhams eingemischt und öffentlich gegen Brooklyn ausgeteilt hatte. Gegenüber der Sun meinte der Star-Koch, dass der Beckham-Sohn von seiner Ehefrau Nicola Peltz um den Finger gewickelt wurde. Außerdem war es Ramsay wichtig, klarzustellen, dass Brooklyns Geschichte, seine Mutter habe ihm den ersten Tanz mit seiner Ehefrau "gestohlen" schlichtweg falsch sei. "Wir waren bei der Hochzeit dabei. Es gab nichts Anzügliches. Es gab nichts Unangemessenes. Alle hatten Spaß und tanzten." Ramsay riet Brooklyn außerdem "seine Herkunft nicht zu vergessen" (dazu mehr).
Die Beckhams und die Ramsays sind seit Anfang der 2000er Jahre befreundet, als beide Familien in die Vereinigten Staaten zogen, wo David und Koch Gordon ihre jeweiligen Karrieren im Fußball und Fernsehen verfolgten.
