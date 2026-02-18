Bald ganz allein? Bitteres Aus für Brooklyn Beckhams Freundschaft mit Starkoch-Kindern

Brooklyn Beckham hat sich nicht nur von seiner eigenen Familie distanziert. Wie schon vor einiger Zeit berichtet wurde, soll der Sohn von David und Victoria Beckham auch den Großteil seiner früheren Freunde verloren haben. Wie Brooklyn Beckham seine Clique verloren hat Seinen Lebensmittelpunkt hat Brooklyn Beckham inzwischen endgültig von England in die USA verlagert. Früher hatte er in London aber bekanntermaßen eine Reihe von prominenten Freunden, darunter Madonnas Sohn Rocco Ritchie, Selena Gomez, Noel Gallaghers Tochter Anais und Gordon Ramsays Kinder Jack und Holly Ramsay. Die Geschwister des Starkochs waren zusammen mit Rocco auch bei Brooklyns Hochzeit im Jahr 2022 zu Gast.

Doch laut Sun soll der Kontakt inzwischen eingeschlafen sein. Bereits vergangenen August hieß es, dass aus Brooklyns einstigem Bekanntenkreis in letzter Zeit niemand mehr seine Unterstützung gezeigt habe. "Es scheint ein regelrechter Stillstand zu sein – Brooklyn hat keinen Kontakt mehr zu Freunden aus seinem früheren Leben in Großbritannien", wurde ein Insider zitiert, der hinzufügte: "Rocco, Selena, die Ramsay-Kinder – keiner von ihnen hat die Hochzeitsfotos geliked, nachdem Nicola sie gepostet hatte, geschweige denn kommentiert, um ihnen zu gratulieren." Es heißt, dass sich Brooklyn Beckham seit seiner Hochzeit von seiner früheren Clique distanziert habe. Zwischen ihm und seinen "alten Freunden ist es sehr kalt geworden – es ist, als hätte die Hochzeit mit Nicola für ihn ein völlig neues Leben mit neuen Menschen um sich herum bedeutet".