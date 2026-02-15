Stars

Wegen Familienstreit: Brooklyn Beckham verliert einen Freund

Starkoch Gordon Ramsay hat über den Familienstreit öffentlich gesprochen.
15.02.2026, 16:50

Brooklyn Beckham

Immer mehr Prominente mischen sich in den Streit zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern David und Victoria ein. 

Zuletzt meldete sich jetzt der britische Starkoch Gordon Ramsay via The Sun zu Wort. Er meinte, dass Brooklyn von seiner Ehefrau Nicola Peltz um den Finger gewickelt wurde.

"Es ist schwer, wenn man verliebt ist. Liebe macht blind. Es ist leicht, sich auf diese Achterbahn zu begeben und sich mitreißen zu lassen."

Gordon Ramsay

Außerdem war es Ramsay wichtig, klarzustellen, dass Brooklyns Geschichte, seine Mutter habe ihm den ersten Tanz mit seiner Ehefrau "gestohlen" schlichtweg falsch sei. "Wir waren bei der Hochzeit dabei. Es gab nichts Anzügliches. Es gab nichts Unangemessenes. Alle hatten Spaß und tanzten."

Gordon Ramsay würde jetzt hoffen, dass die Familie wieder zusammenfinden würde. "Ich habe selbst gesehen, was für gute Eltern sie sind. David ist einfach ein unglaublich guter Vater. Außerdem haben David und Victoria Brooklyn mehr als einmal aus der Patsche geholfen."

Architektonische Rarität: David Beckham verkauft 24,6-Millionen-Penthouse in Miami

Für Brooklyn kam dieses Interview von Gordon Ramsay wohl einem Verrat gleich. Denn wie aufmerksame Beobachter feststellten, sei Brooklyn Beckham Gordon Ramsay direkt nach Erscheinen des Interviews auf Instagram entfolgt. In der heutigen digitalen Zeit kommt das einer Aufkündigung der Freundschaft gleich. Immerhin hat Brooklyn das gleiche auch bei seiner Familie gemacht.

Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola wollen adoptieren

Laut Daily Mail sollen Freunde von Brooklyn zu Protokoll gegeben haben, dass der Promi-Spross aufgebracht sei, dass sich Ramsay zum Familienstreit geäußert habe.

kurier.at, SW  | 

