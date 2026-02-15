Architektonische Rarität: David Beckham verkauft 24,6-Millionen-Penthouse in Miami

David und Victoria Beckham sollen über ein gemeinsames Vermögen von umgerechnet über 500 Millionen Euro verfügen, wobei einige Schätzungen sogar von insgesamt rund 756 Millionen ausgehen. Da wundert es nicht, dass die beiden Schwerverdiener bereits in einige kostspielige Immobilien investiert haben. Über die Jahre hinweg haben die Beckhams schon einige Unterkünfte in Großbritannien, den USA, Spanien, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten besessen. David Beckham verkauft sein Penthouse Nun wird berichtet, dass David Beckham inmitten seiner Streitigkeiten mit Sohn Brooklyn eines seiner Domizile verkauft hat. Mit dem Verkauf des luxuriösen Penthouses in Miami soll der ehemalige Fußballspieler einen stattlichen Gewinn erzielt haben.

Der Brite hatte die Eigentumswohnung 2020 angeblich über seine Londoner Firma Beckham Brand Limited für knapp 20 Millionen US-Dollar (knapp 17 Millionen Euro) erworben. Laut der New York Post verkaufte er sie nun für stolze 24,6 Millionen Dollar - womit er einen Gewinn von 4,8 Millionen Dollar gemacht hat. Das Penthouse gilt als wahre Rarität. Es befindet sich in dem famosen Wohnkomplex namens "One Thousand Museum" (zu sehen hier) - einem von nur zwei US-amerikanischen Wohntürmen, die von der vor zehn Jahren verstorbene Star-Architektin Zaha Hadid entworfen wurden. Das luxuriöse Wohnhaus gehörte zu Hadids letzten Projekten – und lockte unter anderem Promis wie Ariana Grande an, die hier auch einmal eine Wohnung besaß. Jede Menge Luxus für neuen Besitzer Das Luxus-Gebäude beherbergt 82 separate Einheiten, eine Sky Lounge für die Bewohner, ein Wassersportzentrum, einen Infinity-Pool, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst und ein privates Kino. Zu den außergewöhnlichen Ausstattungsmerkmalen des Hauses gehören außerdem speziell abgestimmte Duftkompositionen in den Gemeinschaftsbereichen, die Lieferung frischer Blumen und ein Eventplanungsservice.