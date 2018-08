Spears zu saftiger Zahlung an Ex Federline verdonnert

Der ehemalige Backgroundtänzer der Musikerin erhält von Spears derzeit 20.000 Dolllar monatlich an Unterhalt für die gemeinsamen Söhne Sean Federline (12) und Jayden James (11). Doch das ist ihm offenbar nicht genug. Nach einer längeren Karriereflaute ist Federline offenbar in finanzielle Nöte geraten und verlangt nun das dreifache an Unterhaltszahlungen von seiner berühmten Ex, mit der er von 2004 bis 2007 verheiratet war.

Spears‘ Vermögen wird derzeit auf rund 220 Millionen Dollar geschätzt.

Da sich die Sängerin und ihr Ex-Mann noch immer nicht darüber geeinigt haben, ob und um wie viel die Unterhaltszahlungen von Spears an Federline erhöht werden, wurde nun zudem ein privater Richter eingeschaltet, der die Angelegenheit klären soll.