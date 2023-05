Britney Spears von Söhnen geghostet: Seit einem Jahr kein Kontakt

"Am Ende des Sommers [2022] wurden die Spannungen so schlimm, dass die Jungs nicht einmal auf ihre SMS reagierten. Und sie war wütend", behauptete TMZ-Produzentin Katie Hayes in der Dokumentation "TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom".

Eine Quelle behauptet indes gegenüber Page Six, dass Spears ihre beiden Söhne Sean Preston (17) und Jayden (16) das letzte Mal Anfang 2022 gesehen habe – vor ihrer Hochzeit mit Sam Asghari. Im August hätten sich die Spannungen zunehmend zugespitzt, nachdem auch Jayden die Erziehungsfähigkeiten seiner Mutter öffentlich kritisiert hatte.

"Ich denke, Mama hatte Mühe, uns beiden Aufmerksamkeit zu schenken und uns die gleiche Liebe zu zeigen", hatte der Teenager gegenüber der Daily Mail erklärt. "Ich glaube nicht, dass sie Preston genug gezeigt hat, und das tut mir wirklich leid."

Britney Spears hat sich zu den jüngsten Behauptungen bisher noch nicht offiziell geäußert.