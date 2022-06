Britney Spears hat geheiratet: Welche Stars waren dabei und wer fehlte?

Ihre Mutter Lynn Spears und ihre Schwester Jamie Lynn Spears sollen nicht eingeladen gewesen sein. Auch ihr Vater Jamie Spears, unter dessen Vormundschaft die Sängerin 13 Jahre lang stand, soll Medienberichten nicht bei der Trauung erwünscht gewesen sein.

Spears ("Baby One More Time") und Fitnesstrainer und Model Asghari hatten sich 2016 am Set ihres Musikvideos "Slumber Party" kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. Seit September 2021 sind sie miteinander verlobt.