Britney Spears erleidet Fehlgeburt: Verlobter kommentiert schweren Verlust

Auf Instagram hatte sie ihrer Vorfreude auf dem Nachwuchs seitdem regelmäßig Ausdruck verliehen. "Vielleicht hätten wir mit der Bekanntgabe warten sollen, bis wir weiter fortgeschritten sind. Wir waren jedoch sehr aufgeregt, die gute Nachricht mitzuteilen", schrieben sie nach der Fehlgeburt ihres ungeborenen Kindes.

Spears und ihr Verlobter versuchen nun, einander in der schwierigen Phase Trost zu spenden. "Unsere Liebe füreinander ist unsere Stärke", teilte das Paar mit, das seinen gemeinsamen Kinderwunsch aber auch weiterhin nicht aufgeben will. "Wir werden weiterhin versuchen, unsere wunderbare Familie zu vergrößern. Wir sind dankbar für all Ihre Unterstützung. Wir bitten Sie höflich um Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit", heißt es in dem von Spears veröffentlichten Posting, welches Asghari, der sich ebenfalls schon sehr auf den Nachwuchs gefreut hat, mit rührenden Worten kommentiert hat.

"Wir werden bald ein Wunder haben", schreibt er hoffnungsvoll im Kommentarbereich.