Britney Spears: Hat sie Sam Asghari über Nacht geheiratet?

Zu einem Video, dass Baby-Schildkröten zeigt, wie sie aus einer Box zum Meer kriechen, schrieb die 40-Jährige eine Videobeschreibung, welche für reichlich Spekulationen sorgte. Im Text zu ihrer Aufnahme bezeichnete Spears ihren Partner Sam Asghari nämlich als ihren Ehemann.

Erst gestern gratulierte sie ihm noch mit einem gemeinsamen Bild mit romantischen Sonnenuntergang im Hintergrund zum Geburtstag und schrieb: "Happy Birthday an meinen Verlobten... ich liebe dich so sehr... ich will eine Familie mit dir... ich will alles mit dir!"

"Ehemann": Britney Spears bringt Fans zum Spekulieren

Wurde am Geburtstag des Fitnesstrainers gleich die gemeinsame Hochzeit angehängt und über Nacht der Bund des Lebens geschlossen? Viele Fans zeigten sich in den Kommentaren sehr verwundert darüber, dass die Sängerin einen Tag nachdem sie Asghari noch als ihren Verlobten bezeichnete, ihn nun ihren Ehemann nannte.

Unter dem Beitrag wird seit mehreren Stunden heftig spekuliert. Ein User scheint sich sicher: "Hier erzählt Britney, dass sie verheiratet ist." Und auch viele weitere Follower scheinen ihre Nachricht als Ankündigung ihrer heimlichen Vermählung zu sehen. Ein anderer Nutzer meinte jedoch: "Er bezeichnete sie bereits im Dezember als seine Ehefrau. Also sehr unklar, was wirklich los ist." Ein offizielles Statement des Paares gibt es bisher noch nicht.