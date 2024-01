Britney Spears entschuldigt sich nach Buch und liebt Timberlake-Song

"The Woman in Me"

In ihren im Oktober veröffentlichten Memoiren „The Woman in Me - Meine Geschichte“ hatte Spears unter anderem geschrieben, dass sie wĂ€hrend der Beziehung mit Timberlake von dem Musiker schwanger geworden sei und auf sein DrĂ€ngen hin abgetrieben habe. SpĂ€ter habe sich Timberlake mehr und mehr distanziert und die Beziehung per SMS beendet. Timberlake hatte sich dazu zunĂ€chst nicht geĂ€ußert.