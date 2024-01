AzLynn Berry war zwischen 2003 und 2008 mit dem Paparazzo Adnan Ghalib verheiratet.

Ghalib soll die heute 42-jährige Spears im Jahr 2007 kennengelernt haben, als sie vor sein Auto sprang, um aggressiven Paparazzi auszuweichen. Von da an entwickelte sich zwischen ihnen angeblich eine monatelange Romanze.

Berry, die als Coach arbeitet, behauptet über ihren Ex-Mann, er sei charismatisch, aber auch manipulativ. Sie hätte ohne einen solchen einfachen Ausgang nicht die Kraft gehabt, ihre ungesunde Beziehung zu beenden. "[Britneys] Anwesenheit war der Katalysator, der stark genug war, um die Ehe zu beenden, und ich bin tatsächlich sehr, sehr dankbar", wiederholte sie. Ihre damalige Beziehung bezeichnete Berry als "toxisch."