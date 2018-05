Brigitte Nielsen: Späte Schwangerschaft spaltet Netz-Gemeinde

Ein Follower meint sogar, die Ex-Frau von Sylvester Stallone darüber informieren zu müssen, dass sie eine Risikoschwangerschaft in Kauf nehme: "Es ist nicht fair, dass dein Kind nur maximal bis zum 20. Lebensjahr eine Mutter haben wird. Viele sind in dem Alter noch total kindlich. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dein Kind eine Behinderung haben wird und somit auf dich angewiesen sein wird! Also von einer alten Frau wie dir hätte ich mehr Verantwortung erwartet! Ist verhüten denn so schwer, Leute?!“

Sogar die Schwangerschaft an sich wird von einigen Fans angezweifelt. "Die hält sich einen Gibsabdruck an den Bauch und alle denken die wäre schwanger“, schreibt zum Beispiel ein Fan. Da bei dem ehemaligen Model noch vor wenigen Wochen von einem Babybauch nicht viel zu sehen war, spekulieren einige User, Nielsen hätte eine Leihmutter engagiert – Gerüchte, zu denen sich diese bisher aber noch nicht geäußert hat.