Baby mit Ü40: Spätes Promi-Mutterglück

Zuerst die Karriere, dann die Kinder – das scheint für viele Stars in Hollywood das Credo zu sein, nach dem sie leben. So auch für "Sex and the City"-Schauspielerin Kristin Davis, die laut US-Medien mit 53 Jahren jetzt zum zweiten Mal Mutter geworden sein soll. Bei ihr passierte das zwar nicht auf natürlichem Wege, denn sie hat auch ihr zweites Kind adoptiert. Aber dennoch ist sie als Mutter schon in einem stolzen Alter.

Spätes Mutterglück

Ein paar Jahre jünger als Davis ist ihre Kollegin Rachel Weisz (48) – und auch sie ist schwanger. Es ist ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann, „James Bond“ Daniel Craig (50). Aus einer früheren Beziehung mit dem US-Regisseur Darren Aronofsky (49) hat sie bereits einen Sohn, Henry (11).