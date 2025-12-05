Brigitte Nielsen (62) schwärmt von spätem Mamaglück

Brigitte Nielsen wurde 2018 mit 55 Jahren zum fünften Mal Mutter einer Tochter namens Frida. Die späte Mutterschaft der Filmikone wurde damals zum Teil öffentlich angeprangert. Gegenüber RTL gab die heute 62-Jährige nun seltene Einblicke in ihr Familienleben. Was Brigitte Nielsen im Familienalltag besonders wichtig ist Seit Juli 2006 ist Nielsen mit dem 15 Jahre jüngeren Barkeeper Mattia Dessi verheiratet, mit dem sie ihre jüngste Tochter teilt. Im Gespräch mit RTL verriet die ehemalige Dschungelkönigin, welche gemeinsamen Familienrituale ihr besonders wichtig sind. Familienzeit und Geborgenheit haben Priorität. "Es ist so wunderbar, zusammen im gemütlichen Bett zu liegen, mit Riesendecke, schönen Kissen, Frida neben mir. Und vielleicht essen wir einen Snack oder gucken einen kleinen Disney-Film. Wir machen etwas Schönes. Daraus entstehen die schönsten Erinnerungen", schwärmte Nielsen.

Ihr spätes Mamaglück scheint die Dänin, die im November in der 12. Staffel von "The Masked Singer" in der zweiten Folge ausschied, in vollen Zügen zu genießen. Erst durch künstliche Befruchtung wurde Nielson mit 54 Jahren noch einmal schwanger. Der Weg zum Mutterglück war also kein einfacher - doch er hat sich gelohnt. "Ich habe eine Tochter, die ich sehr liebe", sagte Nielson über die inzwischen siebenjährige Frida, die ihr Leben noch einmal bereichert hat.

Die dänische Schauspielerin findet nicht, dass man fürs Kinderkriegen "zu alt" sein könnte. "Die halbe Welt hat das gesagt, als ich mit 55 schwanger wurde - einschließlich meiner vier älteren Söhne", sagte sie 2023 im Gespräch mit dem US-People-Magazin. In der Gesellschaft herrsche eine Doppelmoral. Das Alter sei bei Männern die in ihren "60ern, 70ern oder sogar 80ern" Nachwuchs bekommen, nie ein Thema. Nielsen sieht es als Vorteil "im Alter einer Großmutter" Mutter zu sein. "Ich habe die Geduld und das Extra an Liebe, das ich jetzt geben kann." "Als ich jünger war und Mutter wurde, musste ich oft mit meinem Singleleben jonglieren, damit, in einem Flugzeug zu sitzen oder auf einem Filmset zu sein. Jetzt steht Frida an erster Stelle." Außerdem sei sie jetzt weniger müde. Dem späten Bescherung ging jedoch ein bewegtes Leben voraus: Vier gescheiterte Ehen, Karriereflauten, Alkoholabstürze und psychische Probleme – die 1,83 große Blondine musste viele Schicksalsschläge einstecken, hat sich aber umso öfter selbst neu erfunden. Dazu mehr: