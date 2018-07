Die vielen Schicksalsschläge der Brigitte Nielsen

Auch in Hollywood will es danach nicht mehr so recht klappen für Nielsen. Ihre Ambitionen, als Popstar durchzustarten, sind ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Nach zahlreichen Kino-Flops und schlechten Kritiken verschwindet Nielsen in der Versenkung.

Es folgen gesundheitliche Probleme: Bei Nielsen wird Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Sie unterzieht sich einer kräfteraubenden Behandlung. Bald darauf wird sie zum zweiten Mal schwanger. Vater ihres Sohnes Killian Markus ist der damalige Football-Star Mark Gastineau. Die Beziehung endet aber, als der Ex-Sportler versucht, Nielsen in der Badewanne zu ertränken.

Nach einer kurzen Ehe mit dem Fotografen Sebastian Copeland heiratet Nielson schließlich Rennfahrer Raoul Meyer-Ortolani, mit dem sie zwei Söhne hat. Doch auch diese Ehe ist nicht von Dauer. Als die Beziehung 2003 zerbricht, erleidet die 80er-Ikone einen Nervenzusammenbruch: Nielsen versucht sich in ihrer Villa am Luganer See mit zwei Dutzend Schlaftabletten, die sie mit Whisky herunterspült, das Leben zu nehmen. In letzter Sekunde wird sie gerettet.

Neustart und spätes Liebesglück

Ihr Glück findet sie schließlich bei dem 15 Jahre jüngeren Barkeeper Mattia Dessi. Er drängt sie zum Alkoholentzug, welcher ihr 2008 schließlich nach jahrelangen Alkohol- und Drogenproblemen in der Show "Celebrity Rehab with Dr. Drew" gelingt. Es folgen weitere Auftritte in Talk- und Reality-Shows. 2012 holt die dänische Powerfrau in der RTL Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den Titel der Dschungelkönigin. 2014 kehrt sie im US-Actionfilm "Mercenaries" auf die Kinoleinwand zurück.