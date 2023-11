Brigitte Nielsen bekam Tochter mit 55: "Bin mit 60 bessere Mutter"

Nielsen sieht es als Vorteil "im Alter einer Großmutter" Mutter zu sein. "Ich habe die Geduld und das Extra an Liebe, das ich jetzt geben kann." "Als ich jünger war und Mutter wurde, musste ich oft mit meinem Singleleben jonglieren, damit, in einem Flugzeug zu sitzen oder auf einem Filmset zu sein. Jetzt steht Frida an erster Stelle." Außerdem sei sie jetzt weniger müde.

Langer Weg zum fünften Kind

"Ich hatte viel Zeit, um mich auf Frida vorzubereiten", sagt Nielsen und erinnert daran, dass sie und Dessi 13 Jahre lang künstliche Befruchtung durchführen ließen, bevor es schließlich geklappt hat. "Der Arzt mahnte mich, meine Chancen realistisch einzuschätzen. Er sagte mir, ich hätte eine zweieinhalbprozentige Chance, schwanger zu werden, und als es dann endlich so war, war es einfach unglaublich." Ängste seien unbegründet gewesen, so Nielsen. "Es war die einfachste Schwangerschaft, die ich je hatte", sagt sie. "Vielleicht lag es daran, dass ich schon viermal schwanger war und sich meine Prioritäten verschoben hatten. Es war ein tiefer, tiefer Wunsch in mir und eine bewusste Entscheidung."