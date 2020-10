Brigitte Macron: Ihr Ex-Mann André-Louis Auzière ist tot

Nach Tiphaines Geburt hatte Brigitte Macron einen Job als Lehrerin am Jesuitengymnasium in ihrer Heimatstadt Amiens angenommen. Hier lernte sie 1993 den damals 15-jährigen Schüler Emmanuel Macron kennen. Die beiden verliebten sich, trotz eines Altersunterschiedes von 25-Jahren. Um einen Skandal zu vermeiden, wechselte Emmanuel an eine andere Schule, versprach aber, seine Lehrerin eines Tages zu heiraten. Im Alter von 17 Jahren soll Emmanuel laut Brigitte zu ihr gesagt haben: "Was auch immer Sie tun, ich werde Sie heiraten."

Brigitte trennte sich schließlich von ihrem Mann. Und der heutige Präsident Frankreichs ließ seinen Worten Taten folgen. 2006 ließen sich die Auzières scheiden. 2007 traten die inzwischen 67-jährige Brigitte und der heute 42-Jährige Emmanuel Macron vor den Traualtar und schlossen den Bund fürs Leben.