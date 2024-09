Der zweite Teil der vierten Staffel der Netflix-Serie "Emily in Paris" geht an den Start - diesmal mit prominenter Besetzung: Brigitte Macron!

Frankreichs First Lady schlüpft in eine für sie ungewohnte Rolle - sie wird Schauspielerin.

Nicht ganz. Denn Brigitte Macron hat nur eine Gastrolle in der zweiten Folge der Netflix-Serie "Emily in Paris". Im zweiten Teil der vierten Staffel, der am 12. September auf der Streaming-Plattform zu sehen ist, wird die französische First Lady ihren ersten Cameo-Auftritt haben.

Eigene Kleider Macron wird in der Serie quasi in ihren eigenen Kleidern auftreten, das bedeutet, dass sie keine Anweisungen bekommen hat, was sie vor der Kamera trageb soll, wie Elle berichtet. Der Star der Serie, Lily Collins, sagte, die Idee, Brigitte Macron an Bord zu holen, sei 2022 entstanden. "Brigitte Macron ist ein großer Fan der Serie und hat ihre Erwähnung in der ersten Staffel mit viel Humor genommen", so Collins. Mit der First Lady Frankreichs vor der Kamera zu stehen, sei für die Schauspielerin "eine Ehre und ein echtes Glück". Auch Serienschöpfer Darren Star zeigte sich von Macron positiv überrascht. "Sie macht es mit Talent", sagt Star.

Männliches Adjektiv für Vagina Bereits in der zweiten Folge der ersten Staffel "Masculin Féminin" spielte Brigitte Macron eine wichtige Rolle: Emily entdeckte bei der Arbeit an einer Kampagne, dass die Franzosen ein männliches Adjektiv für die Vagina verwenden, und teilte dies in den sozialen Medien.

Ihr Beitrag wurde sowohl von der damaligen französischen First Lady Carla Bruni als auch von Brigitte Macron geteilt. In der Szene ist Macron nur von hinten zu sehen, doch für die Story ist sie trotzdem von Bedeutung: Die Aufmerksamkeit, die Emily dank Macron erhält, führt dazu, dass sie von ihren Arbeitskollegen als Marketingexpertin respektiert wird.

Wie Macrons Auftritt in der vierten Staffel aussehen wird, bleibt wohl abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Auch in der vierten Staffel dreht sich alles um das Liebesleben von Emily Cooper, die endlich mit dem französischen Koch Gabriel (Lucas Bravo) zusammenkommt, aber auch um ihre luxuriösen Outfits.