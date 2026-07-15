Ex-„Beverly Hills, 90210“-Star Brian Austin Green plaudert gerne über seine vergangenen und aktuellen Beziehungen. Auch in einem neuen Interview gab er Einblicke in seine Ehe mit Hollywood-Star Megan Fox und verriet, was er aus der gescheiterten Beziehung gelernt hat. Körperliche Anziehung statt Freundschaft In der neuen Folge des Podcasts „I Do, Part 2“ (produziert von seiner ehemaligen „90210“-Kollegin Jennie Garth) reflektierte der heute 52-Jährige, dass seine früheren Beziehungen – insbesondere die mit Fox – stark von körperlicher Anziehung geprägt waren. „Zunächst fühlte ich mich körperlich zu jemandem hingezogen und baute dann gewissermaßen eine Beziehung darauf auf.“ Doch die Scheidung zwang ihn dazu, seine Prioritäten und Muster zu hinterfragen. „Ich war geschieden, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte drei Kinder, war alleinerziehend und wusste, dass ich Dinge, die ich zuvor getan hatte, nicht wiederholen wollte.“

Nach der Trennung suchte Green gezielt nach Wegen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Er unterzog sich daraufhin unterschiedlichen Therapieformen. „Ich wollte herausfinden, welche toxischen Muster ich in die Beziehung eingebracht habe“, gab er offen zu. Eine Erkenntnis, die er dabei gewonnen hat, ist, dass Partnerschaften nicht nur auf körperlicher Anziehung basieren sollten. „Ich glaube wirklich, dass man erst einmal befreundet sein muss“, so Green. Diese Einstellung habe er in die Beziehung zu seiner jetzigen Partnerin, der Tänzerin Sharna Burgess, eingebracht. Mit ihr ist er seit 2023 verlobt und hat einen gemeinsamen Sohn. Burgess lernte er zunächst als gute Freundin kennen, womit die Beziehung zwischen beiden von Beginn an eine andere war als zu seinen Ex-Partnerinnen (auch mit Schauspielerin und Ex-„90210“-Kollegin Vanessa Marcil hat Green einen Sohn). „Wir hatten anfangs eine unkomplizierte, natürliche Freundschaft. Dann merkten wir durch körperliche Nähe, dass wir auch in dieser Hinsicht hervorragend harmonierten, und daraus entwickelte sich schließlich die Beziehung“, so Green im Podcast. Diese Basis habe es ermöglicht, von Anfang an offen über Stärken und Schwächen zu sprechen.