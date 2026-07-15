Taylor Swift und Travis Kelce: Familienzuwachs beim Traumpaar

Wie die britische Daily Mail berichtet, hat sich das Paar nämlich einen Hund zugelegt. Auf Fotos, die die Zeitung veröffentlichte , ist ein weißer Samojede zu sehen, der an der Leine es Sicherheitsbeamten gerade Swifts Privatjet verlässt. Kelce (der ein weißes T-Shirt, eine rote Kappe und locker sitzende, cremefarbene Hosen zu bunten Sneakers trug) ist auf den Fotos mit dem Gepäck beschäftigt. Swift selbst ist allerdings nicht zu sehen. Die Fotos wurden am am Flughafen President Donald J. Trump International gemacht.

Taylor Swift und Travis Kelce könnten derzeit kaum glücklicher sein. Nach ihrer viel beachteten – aber auch kritisierten – Mega-Hochzeit im Madison Square Garten (New York City) gibt es bei ihnen bereits den nächsten Grund zur Freude: Sie genießen ihre ersten Wochen als Ehepaar in den (sicherlich äußerst luxuriösen) Flitterwochen, angeblich in Europa. Diese verbringen sie aber nicht alleine, sondern werden von ihrem neuen Familienmitglied begleitet.

Wie der Hund heißt, ist bisher nicht bekannt.

Insider aber wissen schon länger, dass Swift und Kelce nun Hundebesitzer sind. Denn der Samojede war auch bei der Hochzeit des Paares dabei, wie mehrere Medien berichteten. Gerüchten zufolge war es Kelce, der die Idee für die Anschaffung des Hundes hatte.

Von Katzen- zur Hundeliebhaberin?

Dass Swift nun Hundemama ist, überrascht, da sie in der Vergangenheit für ihre Liebe für Katzen bekannt war. Ihre Katze Meredith (benannt nach der „Grey's Anatomy“-Figur Meredith Grey) wurde selbst zu einer kleinen Berühmtheit. Insgesamt besitzt die „Shake it off“-Interpretin drei Katzen-

Zudem hatte sie bei einem Auftritt in der „Tonight Show mit Jimmy Fallon“ noch schmunzelnd Gerüchte über einen Hund zurückgewiesen. „Ich habe noch nie einen Hund in Florida oder vielleicht überhaupt jemals ausgeführt“, sagte sie damals.