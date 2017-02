Der erbitterte Streit um die gemeinsamen Kinder könnte bald ein Ende haben: Brad Pitts Anwälte sind angeblich zuversichtlich, dass der Hollywoodstar ein gemeinsames Sorgerecht bekommt.

Brad Pitt: Gute Chancen im Sorgerechtsstreit

Wie ein Insider nun gegenüber der britischen Sun berichtete, soll Pitt in den derzeitigen Verhandlungen gute Karten haben.

Offenbar ist Jolie von ihrem Vorhaben, ihrem Nochehemann den Kontakt zu ihren sechs gemeinsamen Kindern zu verbieten, inzwischen abgekommen.

"Das ist ein großer Erfolg für Brad, denn alles, was er wollte, war das gemeinsame Sorgerecht. Es gab nie einen Punkt, an dem er Angelina die Kinder wegnehmen wollte - was sie ihm ja anfangs antun wollte", erzählt der Vertraute des Ex-Paares.

Foto: AP/Paul Drinkwater

Dessen nicht genug. Von der Negativ-Propaganda gegen seine Person könnte der Allied-Star am Ende sogar profitieren: "Brad Pitts Anwälte glauben, dass das Gericht Angelinas negative PR-Kampagne gegen ihn mit kritisch betrachten wird. Natürlich kann alles passieren und die Dinge können sich immer noch ändern. Aber jetzt gerade sehen die Verhandlungen sehr positiv für Brad aus."

Angelina Jolie hatte vergangenen September die Scheidung eingereicht und das alleinige Sorgerecht für Maddox, Pax, Zahara und die drei leiblichen Kinder Shiloh, Knox und Vivienne beantragt. Brad Pitt wurde lediglich ein Besuchsrecht eingeräumt. Seitdem streitet sich das Ex-Paar um die Kinder.

Brad Pitt trifft Vorkehrungen für Neustart

Nach der Trennung ist Jolie zusammen mit ihrem Nachwuchs ein Strandhaus in Malibu gezogen, während Pitt zunächst bei Freunden Unterschlupf suchte. Mittlerweile ist der sechsfache Vater aber wieder in die Familienvilla in Los Angeles gezogen, in der er vor der Trennung mit Jolie und den Kindern gewohnt hatte.

Foto: APA/AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX

"Die Dinge kehren seit ihrer Trennung wieder zum Ursprung zurück", heißt es aus Insiderkreisen.

Momentan ist der Schauspieler damit beschäftigt, das Haus zu entrümpeln und kinderfreundlich einzrichten ( dazu mehr ). Es macht also alles den Eindruck, als könnte sich die Lage für Pitt bald zum Guten wenden.

Aus dem Archiv:

