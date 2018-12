Brangelina: Insider verrät bitteres Familiengeheimnis

Auch die restlichen Kinder hätten sich während der langen Zeit ohne Kontakt zu ihrem Vater von ihm distanziert, heißt es. So habe Jolie auch Adoptivtochter Zahara auf ihre Seite ziehen können. Diese habe ihre Beziehung zu Brad inzwischen aber wieder verbessert.

"Shiloh war am ehesten bereit, an der Beziehung zu Brad zu arbeiten", berichtet ein Freund gegenüber UsWeekly. Die Scheidung ihrer Eltern habe ihr aber am meisten zugesetzt.

Die zehnjährigen Zwillinge Knox und Vivienne seien von Jolie aufgrund ihres Alters "vor vielen Problemen abgeschirmt worden."

Wirklich brüsten kann sich die Schauspielerin damit aber nicht: Sozialabeiter sollen während der Scheidungsverhandlungen beide Elternteile für ihre Erziehungsmethoden kritisiert haben.