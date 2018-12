Angelina Jolie engagiert jungen Mann für Kindererziehung

Warum Jolie sich ausgerechnet für Crane entschieden hat? Laut dem US Magazin Star war der 21-jährige als Produktionsassistent am Set ihres Films "First They Killed My Father" beschäftigt. Doch die Oscar-Preisträgerin kennt den Kinder-Sitter schon länger. Cranes Vater Simon arbeitete bei Jolies Filmen, zum Beispiel bei "Mr. & Mrs. Smith" und "The Tourist", als Stuntman.