Bradley Coopers Reaktion auf Shayks und Bradys Romanze

Dass seine Exfreundin, Model Irina Shayk, ganz frisch in einer Beziehung mit Football-Star Tom Brady sein soll, stört Schauspieler Bradley Cooper ("A Star Is Born") laut einem Bericht des Promiportals Page Six nicht. "Im Moment nimmt er eine abwartende Haltung ein", sagt ein namentlich nicht genannter Insider. "Brady und Shayk haben ihre Liebe nicht öffentlich gemacht. Es könnte in zwei, drei Wochen vorbei sein."

Cooper wartet ab

Page Six zufolge lernten sich Brady und Shayk erst im Juni auf der prunkvollen Hochzeit des milliardenschweren Kunsterben Joe Nahmad und des Models Madison Headrick auf Sardinien kennen, bei der auch Leonardo DiCaprio und die Tennisstars Serena und Venus Williams geladen waren. Es könnte Bradys erste Beziehung nach dem Liebes-Aus mit Model Gisele Bündchen werden. Gerüchte kursierten seit geraumer Zeit, ehe die beiden Oktober 2022 bekannt machten, sich nach 13 Jahren scheiden zu lassen.