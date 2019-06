Bradley Cooper und Irina Shayk: "Die Beziehung ist kaputt"

Gaga bezog daraufhin Stellung und erklärte, die Performance wäre aufgrund der Charaktere, die Cooper und sie im Film spielen, derart gefühlsbetont ausgefallen. "Die Leute haben Liebe gesehen, und ratet mal, was? Das ist, was wir wollten, dass ihr seht", so die Sängerin.

Bereits letzten Oktober berichtete ein Insider gegenüber Page Six über Probleme zwischen Cooper und Shayk. "Sie sind unglücklich zusammen. Das sind sie schon seit Monaten. Er trinkt nicht und steht auf Spiritualität. Sie möchte ausgehen", so die Quelle.