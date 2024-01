Bradley Cooper und Carey Mulligan: Kennenlernen endete in der Notaufnahme

Notaufnahme statt Casting

"Es ging ihr überhaupt nicht gut", erinnert sich Cooper. "Und so fuhren wir in die Notaufnahme. So lernten wir uns kennen." Mulligan scherzte: "Das hat mir einen Job verschafft, also war es das absolut wert."

Leonard Bernstein und Felicia Montealegre Bernstein verband ihre Liebe zur Musik und dem Theater. Gleichzeitig hatten sie Konflikte, die aus Bernsteins außerehelichen Affären mit Männern resultierten. Die Kinder des Ehepaars waren in den Filmprozess involviert. Auch von Bernsteins Karriere als Komponist, Dirigent, Pianist und Musikpädagoge unter anderem bei den New Yorker Philharmonikern wird in "Maestro" erzählt, mit viel musikalischer Untermalung aus seinem Werk. Das Drama ist eine liebevolle Hommage an Bernsteins Musik, zu der etwa das Musical "West Side Story" zählt. Martin Scorsese und Steven Spielberg zählen zu den Produzenten.