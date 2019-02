Bradley Cooper schämt sich für Oscar-Nominierung

Ungewohnt ehrlich sprach Bradley Cooper über das Gefühl, das er hatte, als er in der Kategorie "Beste Regie" mit seinem Debüt "A Star Is Born" nicht für einen Oscar nominiert wurde. Im Rahmen von Oprah Winfreys Podcasts "SuperSoul Conversations" deutete er an, dass er offenbar große Hoffnungen hatte, die Academy Award-Jury von seinem Talent als Filmemacher zu überzeugen. Jedoch wurde er "nur" als "Bester Schauspieler" und in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" nominiert.

Cooper: "Mir war es peinlich"

"Mir war es peinlich. Ich war in einem Coffee Shop in New York City und schaute auf mein Telefon runter und Nicole (Anm. Caruso, Coopers PR-Agentin) sagte herzlichen Glückwunsch und zählte auf, wofür wir nominiert worden sind. Sie sagten mir die schlechten Neuigkeiten noch nicht mal", erzählte der 44-Jährige. "Mir war es peinlich, weil ich das Gefühl hatte, meinen Job nicht erledigt zu haben."