Bis er sich doch überwand – weil er dringend Geld brauchte – und schnell kapierte, dass der Film Kultpotenzial haben könnte. Der Erfolg von "Hangover" (Golden Globe für beste Komödie und Einspielergebnisse von 277 Millionen Dollar bei einem Budget von 35) katapultierte Cooper auf einmal in A-List-Starsphären und sicherte ihm auf einmal Hauptrollen in Filmen, von denen er vorher nur träumen konnte.

Privat ist er ein ewiger "Modelizer", einer, der am liebsten mit Supermodels am Arm herumläuft. Mit Ex Irina Shayk hat er eine siebenjährige Tochter, Lea De Seine , und seit über einem Jahr ist er mit Gigi Hadid zusammen. Am Sonntag feiert er seinen 50. Geburtstag.

KURIER: Es gibt da ein herrliches altes Video vom Actors Studio, der berühmten Schauspielschule, wo Sie als Student zu sehen sind, der dem Gastprofessor ganz nervös Fragen stellt…

Bradley Cooper: Das war Robert De Niro! Ich saß da und sagte: "Wie gehen Sie mit Angst in Ihrer Karriere um?" Und ich erinnere mich, dass er sagte: "Du machst einfach weiter." Es war so eine einfache Antwort, aber sie hatte einen so tiefgreifenden Effekt auf mich. Es war ein echter Wendepunkt für mich, was die Herangehensweise an meine Karriere betrifft. Mister De Niro ist der Grund, warum ich Schauspieler wurde.