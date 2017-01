Das hat niemand erwartet: Hollywood-Star Brad Pitt (53) hat bei den Golden Globes mit seinem ersten großen Auftritt nach seiner Trennung von Angelina Jolie (41) überrascht.

Donnernder Applaus

Von seinen Kollegen im Publikum gab es donnernden Applaus, als er unangekündigt die Bühne betrat. Das freute den Schauspieler sichtlich, der sich gut gelaunt aber deutlich abgemagert wieder in der Öffentlichkeit zeigt.

Offenbar scheinen einige Hollywoodstars auf der Seite des frisch getrennten Schauspielers zu sein, der sich seit September eine Scheidungsschlacht mit Angelina Jolie liefert.

Jolie muss schweigen

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass sein Anwaltsteam es geschafft habe, Jolie dazu zu bringen die Scheidungspapiere unter Verschluss zu halten. Angelia darf demnach nicht in der Öffentlichkeit über Details ihrer Trennung sprechen. Angeblich könnten sie dem Ruf des Schauspielers schaden.

Seit der Trennung machte sich Pitt äußerst rar und zeigte sich nur auf wenigen Promo-Terminen.

Pitt stellte bei den Globes den Film "Moonlight" vor, der als bestes Drama ausgezeichnet wurde. Er selbst hat das Werk über einen jungen, schwulen Afroamerikaner mit seiner Produktionsfirma Plan B koproduziert.

Als Produzent höchst erfolgreich

Auch den mit Preisen überhäuften Streifen "12 Years a Slave", der von der Sklaverei in den USA handelt, hat der Hollywoodstar mit Plan B bereits verwirklicht.

Damit scheint er als Produzent um einiges erfolgreicher zu sein als seine Ex Jolie, die seit einigen Jahren ebenfalls versucht hinter der Kamera als Regisseurin zu überzeugen.

