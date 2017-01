Das schon im Vorfeld als großer Favorit gehandelte Musical "La La Land" hat bei der diesjährigen Golden Globe Verleihung sieben Preise abgeräumt - das ist neuer Rekord. Bisher hielten "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Midnight Express" den Globe-Rekord mit je sechs Trophäen.

Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Bei der Gala in Los Angeles bekam "La La Land" unter anderem den Preis für die beste Komödie/Musical und die beste Regie. Die beiden Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone wurden als beste Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet.

"La La Land", eine Hommage an das goldene Zeitalter des Musicals von Regisseur Damien Chazelle.

Bestes Drama: "Moonlight"

Der Film "Moonlight" von Regisseur Barry Jenkins hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Das Werk erzählt von einem jungen, schwulen Afroamerikaner.

Foto: REUTERS/HANDOUT

"Elle" schlägt Toni

Der Favoritenrolle nicht gerecht wurde der in den USA vielfach gelobte deutsche Streifen "Toni Erdmann". Die Vater-Tochter-Geschichte von Maren Ade mit dem österreichischen Schauspieler Peter Simonischek in einer Hauptrolle ging in der Kategorie "bester nicht-englischsprachiger Film" leer aus.

Der Preis ging an das französische Vergewaltigungsdrama "Elle" aus Frankreich mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Sie wurde auch als beste Schauspielerin in einem Drama ausgezeichnet. Ein große Ehre für Huppert - in der Regel geht dieser Preis an Schauspieler in US-Filmen.

Foto: REUTERS/HANDOUT

Gegen Trump

Die achtfache Golden-Globe-Preisträgerin Meryl Streep erhielt den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. Streep wetterte auf der Bühne energisch gegen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. "Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle", so die Schauspielerin unter Tränen.

Foto: REUTERS/HANDOUT

Auch der Host der Show, Jimmy Fallon nahm in seinem Eröffnungsmonolog mehrfach Trump aufs Korn und erwähnte, dass Hillary Clinton bei der Wahl drei Millionen Wählerstimmen mehr hatte als der nun bald amtierende US-Präsident.

Beste Regie

Chazelle wurde als bester Regisseur geehrt und setzte sich damit gegen Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Barry Jenkins ("Moonlight"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") und Tom Ford ("Nocturnal Animals") durch. Chazelle bekam außerdem den Globe für das beste Drehbuch.

Top und Flop am Red Carpet:

Während Nicole Kidman mit ihrem schulterfeien Kleid nicht ganz überzeugen konnte, landet Busenfreundin Reese Witherspoon in den Best Dressed Listen. Top und Flop am Red Carpet der Golden Globes. Flops: Heidi Klum Sarah Jessica Parker Emily Ratajkowski Sophie Turner Drew Barrymore Top am Red Carpet: Die schwangere Natalie Portman Kristen Wiig Emma Stone Sofia Vergara Reese Witherspoon Sienna Miller

Beste Schauspieler

Gosling setzte sich in der Kategorie bester Schauspieler in einer Komödie oder einem Musical gegen Colin Farrell ("The Lobster"), Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins"), Jonah Hill ("War Dogs") und Ryan Reynolds ("Deadpool") durch.

Stone gewann gegen Annette Bening ("20th Century Women"), Lily Collins ("Rules Don't Apply"), Hailee Steinfeld ("The Edge of Seventeen") und Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

Casey Affleck nahm seinen ersten Golden Globe als bester Drama-Darsteller für seine Rolle in dem berührenden Familiendrama "Manchester by the Sea" entgegen. Er spielt er einen gebrochenen Mann, der nach dem Tod seines Bruders in seinem Heimatdorf von der Vergangenheit eingeholt wird.

Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI