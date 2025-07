"Brad könnte nicht glücklicher sein, dass Jen die Liebe zu diesem Kerl, der so auf sie eingestellt zu sein scheint, gefunden hat", zitiert Daily Mail einen engen Freund von Pitt (61). "Seine Ehe endete – mit einem Knall und einem Wimmern – vor zwei Jahrzehnten, aber er verlor nie seine Zuneigung zu ihr." Und weiter: "Wenn man den richtigen Partner findet, ist die Welt in Ordnung. Er hofft, dass das auch für Jen gilt."

Nun ist bekannt geworden, was Anistons Ex-Ehemann Brad Pitt (die beiden waren von 2000 bis 2005 verheiratet) über denn vermeintlichen neuen Mann an ihrer Seite denkt – und wie es um seine Gefühle für Aniston steht.

Curtis zeigt sich glücklich und verliebt

Auch Anistons Neuer Jim Curtis meldete sich inzwischen aus dem angeblichen Liebes-Urlaub zurück und ließ anklingen, wie gut die Dinge zwischen ihm und der Schauspielerin stehen, ohne dabei aber Namen zu nennen oder sonst ins Detail zu gehen.

"Ich bin zurück aus dem Urlaub – was für ein Erlebnis!", schrieb er in seinem Newsletter. "Als ich krank, traurig, festgefahren und voller Schmerzen war, hätte ich nie gedacht, dass ich jemals so viel Freude und Liebe erleben würde, wie ich sie heute täglich erlebe." Curtis fügte hinzu: "Ich habe nur einen Schritt gemacht, eine Entscheidung getroffen, und die nächste folgte – jetzt blicke ich zurück und erkenne: Oh! Dieser Weg, diese Lebensveränderung, dieser Schmerz haben diese Magie hervorgebracht." Er erinnerte zudem seine Abonnenten: "Die Möglichkeit für etwas Besseres – abgestimmter, freier, bedeutungsvoller – ist immer da."

Jennifer Aniston hingegen schweigt über ihren Beziehungsstatus.