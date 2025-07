Schwer für Mama Angelina: Shiloh Jolie wagt mit Freundin nächsten Schritt

Angelina Jolie musste von ihrer ältesten leiblichen Tochter Shiloh Jolie Abschied nehmen. Laut der britischen Boulevardzeitung Daily Mail soll die 19-Jährige diesen Sommer ausgezogen sein. Angeblich wohnt sie inzwischen mit ihrer Partnerin Keoni Rose zusammen.

Shiloh Jolie soll mit Freundin zusammengezogen sein

Shiloh und Keoni sind "in den letzten Wochen vorübergehend zusammengezogen", sagte ein Insider kürzlich gegenüber der Daily Mail. Für ihre Mutter Angelina soll diese Entscheidung schwer zu verdauen sein: "Angie kann das auf keinen Fall gelassen nehmen – sie will alle ihre Vögel in einem Nest haben", behauptet eine Quelle aus dem Umfeld der Schauspielerin.

Zwischen Angelina Jolies und Brad Pitts Tochter und ihrer angeblichen Freundin scheint es weiterhin gut zu laufen, schreibt die Daily Mail in einem neuen Bericht. Am Samstag wurden Shiloh und Keoni Rose gemeinsam in Studio City, Kalifornien, gesichtet (zu sehen hier). Auf einem von der Zeitung veröffentlichten Foto scheinen die beiden einander im Auto vor ihrer gemeinsamen Wohnung zu umarmen.

Gerüchte um eine Beziehung der beiden jungen Frauen wurden bisher aber nicht offiziell bestätigt.