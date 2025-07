Rechtsstreit von Jolie und Pitt spitzt sich zu: Er soll jetzt Privatnachrichten fordern

Das wiederum passe Pitts Anwaltsteam so gar nicht. "Diese Anfragen gehen direkt zu den Kernvorwürfen bezüglich Pitts Einwänden gegen den Verkauf", schreibt das Anwaltsteam in den von People zitierten Gerichtsdokumenten. Sie erfüllten "erfüllen problemlos das Kriterium für die Nachweisbarkeit angesichts der Behauptungen von Pitt, dass Jolie beim Verkauf an Stoli, einer Gegenpartei, von der sie wusste, dass Pitt sie ablehnte, mit Böswilligkeit gehandelt hat".

Der Rechtsstreit von den Hollywoodstars und früheren Eheleuten Angelina Jolie und Brad Pitt um das gemeinsame südfranzösische Weingut Château Miraval geht weiter. Das US-People-Magazin berichtet unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente, dass Pitt am 30. Juni neue Anträge beim Superior Court of California eingereicht hat. Darin soll er private Nachrichten, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Weinguts stehen, fordern.

Stillschweigevereinbarung

Pitt warf Jolie in der Vergangenheit vor, sie habe ihren Anteil an der Immobilie ohne seine Einwilligung an Dritte verkauft. Jolie hatte Pitt vorgehalten, er habe im Zuge der Verhandlungen von ihr verlangt, eine Stillschweigevereinbarung zu unterschreiben, wie die New York Times berichtete. Damit hätte sich die Schauspielerin dazu verpflichten sollen, nicht öffentlich über den Missbrauch seitens Pitt gegenüber ihr oder den Kindern zu sprechen.

In Gerichtsunterlagen, über die 2022 berichtet wurde, hieß es laut CNN, Jolie und ihre sechs Kinder seien nicht mehr imstande gewesen, auf das Anwesen zurückzukehren, wegen des Schmerzes, den Pitt der Familie während eines Fluges zugefügt habe. Das einstige Glamour-Paar hatte das Weingut laut New York Times 2008 gekauft, 2014 feierten die Hollywood-Größen mit ihren Kindern ihre Hochzeit dort.

Jolies Anwälte haben 2024 vorgebracht, dass Pitt sie "vertraglich zum Schweigen verpflichten" wollte, nachdem er 2021 herausgefunden hatte, dass sie im Rahmen von Sorgerechtsverhandlungen Akten mit "E-Mails, Zusammenfassungen der erwarteten Zeugenaussagen der Familie und anderen Beweisen" eingereicht hatte, berichtete Page Six damals. Pitt habe sich damals bereiterklärt, Jolies Anteile am Weingut zu kaufen, angeblich aber einen Rückzieher gemacht, weil er befürchtete, dass die versiegelten Dokumente "irgendwann öffentlich werden könnten", heißt es demnach in den Dokumenten weiter.