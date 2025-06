Tochter von Angelina Jolie jetzt mit neuem Namen unterwegs

Shiloh , eine der Töchter der Hollywoodstars Angelina Jolie und Brad Pitt soll unter einem neuen Namen unterwegs sein. In einer Pressemitteilung zur Präsentation der neuen Kollektion von Isabel Marant mit Net-A-Porter in Los Angeles sei sie dem Promi-Portal Page Six zufolge als "Shi Joli" angeführt gewesen. Die 19-Jährige soll als Choreografin für eine Tanzaufführung verantwortlich gewesen sein. Mehrere Prominente sollen dem Event beigewohnt haben, darunter die Schauspielerinnen Milla Jovovich, Alison Brie und Rachel Bilson .

Vor einem Jahr hatte Shiloh schon den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. An ihrem 18. Geburtstag Ende Mai 2024 hatte Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, so ihr voller Name, ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, um den Nachnamen "Pitt" aus ihrem Namen zu entfernen. Dies war auch von Amts wegen bewilligt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf Dokumente. Laut People.com ist der legal eingetragene Name des Teenagers "Shiloh Jolie".

Shiloh wurde am 27. Mai 2006 in Namibia geboren und ist das älteste der drei leiblichen Kinder von Jolie und Pitt. Das Paar bekam zusammen drei Kinder - Shiloh und die jetzt 16 Jahre alten Zwillinge Vivienne und Knox. Außerdem übernahm Pitt die Vaterrolle für Jolies drei Adoptivkinder Maddox (23), Pax (21) und Zahara (20).