Jennifer Aniston: In Wirklichkeit schon seit langem vergeben?

Aber: Fest steht, dass sich der Ex-"Friends"-Star und der Gesundheitscoach schon länger kennen. Vergangenes Monat wurden sie beim gemeinsamen Abendessen in Kalifornien gesichtet, berichtet die New York Post. Es scheint also, als ob Aniston und Curtis in letzter Zeit verstärkt die Nähe des anderen suchen.

Bereits im November 2023 zeigte Aniston mittels einem "Like" Interesse an folgendem Instagram-Beitrag von Curtis: "Ist es besser, sich niederzulassen oder allein zu bleiben? Die Antwort liegt in der Pflege sinnvoller Beziehungen. Studien zeigen, dass Verbindungen zu anderen entscheidend für das Glück sind. Geben Sie sich also in Ihrem Liebesleben nicht mit der Situation zufrieden und isolieren Sie sich auch nicht." Zudem las sie mit Begeisterung Curtis' Buch "Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness", was sie ebenso auf Instagram ihren Followern mitteilte.

Und auch Curtis kommentierte ein Workout-Video von Aniston auf ihrem Profil mit einem Herz- sowie Bizeps-Emoji, zudem gab's auch von ihm ein "Like". Das große Interesse an Fitness und einem gesunden Körper dürfte die beiden jedenfalls verbinden.