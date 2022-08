Brad Pitt: Seltener Kommentar über Tochter Shiloh

Obwohl er bereits seit 2016 vor Gericht um das geteilte Sorgerecht für seine sechs Kinder kämpft, vermeidet es Hollywoodstar Brad Pitt weitgehend, sich in der Öffentlichkeit über seinen Nachwuchs zu äußern. Umso mehr überraschte es, als der Schauspieler bei einer Filmpremiere auf seine älteste leibliche Tochter Shiloh, die er mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie teilt, zu sprechen kam.

Brad Pitt schwärmt von Shilohs Tanztalent

Bei der Premiere seines neuen Actionfilms "Bullet Train" in Los Angeles geriet Pitt regelrecht ins Schwärmen, als er von ET auf die 16-Jährige angesprochen wurde. Der 58-jährige Oscar-Preisträger stellte nicht nur sichtlich stolz fest, dass Shiloh "schön" sei. Er lobte auch das Tanztalent des Teenagers. Shilohs Tanzbewegungen seien so unglaublich gut, "dass einem die Tränen in die Augen steigen, ja", erzählte Pitt.