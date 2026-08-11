Oscar-Preisträger Brad Pitt trinkt nach jahrelanger Abstinenz wieder Alkohol. „Ich war sieben Jahre lang trocken. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden“, sagte er im neuen Interview mit dem Magazin Esquire und fügte hinzu: „Auf etwas gemäßigtere Weise. Ich bin ein paar Mal übermütig geworden, habe dann aber gemerkt: ‚Ja, nee, das tut mir nicht gut.‘ Nicht in großen Mengen.“ Brad Pitt: Offene Worte über dunkelste Periode in seinem Leben Auch sonst gewährt Pitt gegenüber dem Esquire tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Der Schauspieler sprach offen über seine dunkelste Zeit und verriet, in seinem Leben für eine kurze Zeit Suizidgedanken gehabt zu haben, obwohl er eigentlich ein absoluter Optimist sei. Familiäre Probleme hätten ihn damals in die Krise getrieben.

„In dieser kurzen Phase dachte ich einfach – ich konnte einfach keinen Ausweg sehen“, erinnerte sich Pitt. „Der Schmerz war so erdrückend, dass ich zwar nicht handeln wollte, aber ich konnte – ich konnte die Kälte der Kugel in meinem Kopf spüren, und es fühlte sich wie Erlösung an“, erklärte Pitt. „Und ich dachte: ‚Okay, jetzt verstehe ich – ich verstehe Selbstmord in dem Sinne, dass es einfach Erlösung ist.‘“ „Man sucht einfach nach Linderung vom Schmerz. Aber ich glaube auch, dass wir unglaubliche Überlebensinstinkte haben. Und bei mir setzte dieser sofort ein“, so der US-Amerikaner weiter.

„Ich hatte aber nicht vor, es tatsächlich zu tun“, räumte der 62-Jährige ein. Pitt betonte, nicht in Gefahr zu sein: „Ich war jedenfalls nie suizidgefährdet, außer in einer kurzen Phase.“ Der Filmstar betonte daraufhin seine Privilegien und fügte hinzu: „Und Sie sprechen hier mit einem Lottogewinner.“ Auf die Nachfrage von Esquire, ob dies mit seiner Trennung von Angelina Jolie und den darauffolgenden Turbulenzen in seinem Verhältnis zu den sechs gemeinsamen Kindern zusammenhänge, antwortete Pitt: „Familienangelegenheiten. Dabei können wir es belassen.“

Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.

ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar. Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.

ist unter täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar. Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.

ist unter der kostenlosen Telefonnummer rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar. Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.