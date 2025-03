Brad Pitt "froh" über beendete Scheidung: Jetzt "glücklich" mit Inés de Ramón

Schauspieler Brad Pitt blickt nach vorne. Er sei "froh, dass die Scheidung hinter ihm liegt", verriet eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-People-Magazin. "Die Dinge haben sich für die Familie beruhigt", so der Insider.

Nach acht Jahren Gerichtsstreit konnten die Hollywood-Stars Pitt und Angelina Jolie Ende des vergangenen Jahres einen Schlussstrich unter ihre Ehe ziehen. Die Schauspieler haben die Scheidungspapiere am 30. Dezember unterschrieben, wie es in einem Statement von Jolies Anwalt James Simon hieß, das mehreren US-Medien vorlag.

Pitt sei in seiner neuen Beziehung nun "glücklich". "Es geht ihnen bestens", zitiert People seine Quelle. Auch beruflich läuft es rund: Im Sommer startet Pitts neuer Film "F1". "Das Leben ist gut, keine Beschwerden."

Im vergangenen Jahr war Pitt zur Premiere der Actionkomödie "Wolfs" beim Filmfest Venedig Hand in Hand mit seiner Freundin Inés de Ramón in den Kinosaal geschritten. Es war das Debüt des Paares auf dem roten Teppich. Wie verschiedene Medien berichten, wurde das Paar erstmals 2022 gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. De Ramón arbeitet demnach als Schmuckdesignerin. Verschiedenen Medien zufolge ist sie Mitte 30.

Pitt und de Ramón "schmieden Pläne"

Eine dem Schauspieler nahestehende Quelle erzählte People kürzlich, dass er und de Ramón "die größten Cheerleader füreinander sind". "Es ist klar, dass sie es auf lange Sicht machen." Denn: "Sie sind unglaublich glücklich miteinander."

Ein weiterer Insider hatte People ähnliches verraten: Es sei den beiden "ernst" miteinander. Das Paar "schmiede Pläne für die Zukunft", hieß es in dem Bericht. "Es begann als eine lustige und lockere Beziehung, aber nachdem sie zusammengezogen sind, haben sie erkannt, dass es etwas Besonderes ist, was sie haben", so der namentlich nicht genannte Insider aus dem Umfeld der beiden. "Er ist dankbar, dass Inés auch gerne reist und ihn bei der Arbeit begleiten kann", schilderte die Quelle weiter.