Der protzige Reichtum von Ex-Boxprofi Floyd Mayweather

Ferien auf den exklusiven Turks- und Caicos-Inseln, in Dubai oder in Luxus-Resorts auf Bali oder den Philippinen - Mayweather ist ständig auf Achse. Zudem besitzt er Immobilien überall auf der Welt. Einen seiner Wohnsitze hat er in Las Vegas, wo er in einer 5 Schlafzimmer-Villa residiert. Auch in Beverly Hills ist Mayweather regelmäßig anzutreffen, wo er sich vergangenes Jahr nach seinem Sieg gegen Conor McGregor ein 1400 Quadratmeter-Protz-Anwesen im Wert von stolzen 25 Millionen Dollar zugelegt hat. Viel Zeit scheint Mayweather aber nicht in seinen Traumvillen zu verbringen. Er reist lieber um den Globus, in einem von seinen drei Privatjets oder auf seiner 24 Millionen-Dollar-Yacht.