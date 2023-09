Boris Johnson träumte, dass er zu spät zur Queen kam - ihre urkomische Antwort

So lud die Königin, die in 70 Jahren auf dem Thron insgesamt 15 Regierungschefinnen oder -chefs erlebte, Anfang September 2021 den damaligen Premierminister Boris Johnson mit Partnerin Carrie und Sohn Wilfred nach Schottland ein. Elizabeth II. starb am 8. September 2022 auf Balmoral - zwei Tage, nachdem sie die neue Premierministerin Liz Truss dort getroffen hatte.

Trockener Humor

An Humor mangelte es ihr nicht, wie eine Anekdote Johnsons nun belegt. In einem Artikel für die britische Zeitung Daily Mail erzählte er über seine Zeit mit der verstorbenen Monarchin. "Aufgrund ihrer Menschlichkeit und ihres Mitgefühls hatten Sie als Premierminister das Gefühl, dass Sie sich ihr wirklich öffnen und ihr absolut alles erzählen konnten", so Johnson. Treffen mit der Queen hätten sich angefühl wie "eine Mischung aus Übung, Beichtstuhl und gratis Psychotherapie".

"Waren Sie nackt?"