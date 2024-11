Boris Becker: Emotionale Worte nach dem Tod seiner Mutter Elvira

"Meine liebe Mama ist von uns gegangen … Ich habe dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe. Es ist ein großer Schmerz, den ich momentan fühle, aber du hast mich heute vor 57 Jahren geboren und mich zu einem starken Mann gemacht. Es war der erste Schneefall in Leimen und auch heute schneit es wieder. Meine Schwester Sabine und ich möchten uns für den großen Respekt und Liebe meiner Mutter gegenüber bedanken. Ruhe in Frieden, Elvira", kommentierte eine Reihe an Fotos auf Instagram.

Elvira Becker wurde 89 Jahre alt. Zahlreiche Menschen drückten unter Beckers Posting ihr Beileid aus.

Zu seiner Mutter hatte der dreimaligen Wimbledon-Sieger eine gute Beziehung. Am Muttertag feierte er sie auf Instagram mit den Worten: "The one and only...Elvira!" Beckers Vater Karl-Heinz starb 1999 an den Folgen einer Krebserkrankung.