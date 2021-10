"Borat" Sacha Baron Cohen: "Ich musste versuchen, die Welt zu verändern"

Die beiden haben drei Kinder, die Töchter Olive (13), Elula (10) und Sohn Montgomery (5). Hier blickt Cohen, der diese Woche seinen 50. Geburtstag mit einer kleinen Party für 15 Freunde feierte, auf sein Leben und seine Karriere zurück.

KURIER: Wann erkannten Sie, dass Sie witzig sind und ein Talent für Komödie haben?

Sacha Baron Cohen: Mit sieben traten mein bester Freund und ich vor unseren Familien auf mit einem Sketch, den wir selbst erfunden hatten. Keiner lachte, alle fanden uns entsetzlich öde. Aber wir fanden uns großartig. Wir wussten, dass wir witzig sind, der Rest der Leute musste nur noch draufkommen.

Sie haben nicht nur Fans, sondern auch Feinde, wenn man die Meinungen über Sie liest. Wie gehen Sie damit um?

Mir ist absolut klar, dass ich von einer Menge an Leuten gehasst werde. Das ist okay. Ich mache meine Filme für mich, meine Freunde und meine Fans. Man kann nicht jeden glücklich machen. Als ich Ali G erfunden habe, gab’s da viel Missverständnis und ich musste erklären, dass er nicht schwarz ist, sondern es nur gern sein will. Darauf kam die Frage: warum machst du das nicht viel klarer? Und meine Antwort darauf ist, ich bin Komiker, Kabarettist, bildet Euch selbst eine Meinung. Ich will nicht alles, was ich tue verdummen, nur damit auch der größte Blödmann versteht, wovon ich rede.

Wie wurde Borat denn geboren, was war der Auslöser für diese Figur?

Ich bin durch den östlichsten Teil von London gefahren und habe einen Hut aus Rostov in Südrussland gefunden, ihn mir aufgesetzt und einen russischen Akzent ausprobiert. Das war’s.