Bonnie Strange liebt "The Voice"-Kandidaten

Erst im Mai hatte sich Bonnie Strange vom Vater ihres Kindes, Leebo Freeman, getrennt. Nun zeigt sich die 32-Jährige erneut frisch verliebt. Wie das It-Girl auf Instagram verkündete, ist sie in einer Beziehung mit Boris Alexander Stein, einem ehemaligen "The Voice of Germany"-Kandidaten.

Bonnie Strange: Nach Trennungsdrama wieder frisch verliebt

2016 stand Stein im Finale der Castingshow. Jetzt turtelt der Tattoo-Fan mit Neu-Mama Strange. Die Ex-Freundin von Wilson Gonzalez Ochsenknecht veröffentlichte ein Kussfoto auf Instagram und machte so ihre neue Beziehung publik. Dazu schrieb sie: "Ich habe mein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr schon früher erhalten, ich Glückliche." Auch der Sänger teilte das Foto und kommentierte es mit den Worten: "Oh, Girl."